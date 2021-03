Salute e benessere Alimentazione

Dieta ricetta per dimagrire 10 kg: cosa mangiare Dieta ricetta per dimagrire 10 kg: cosa mangiare

Dieta ricetta per dimagrire fino a 10 kg. Dimagrire 10 kg non è facile specialmente ai tempi della pandemia da Covid che costringe moltissimi italiani a restare in casa. In questo ultimo anno infatti molti si sono ritrovati con qualche chilo di troppo legato alla sedentarietà e alla vita in casa. C’è però chi ne approfitta per cucinare e mangiare e chi invece ne approfitta per seguire delle diete per rimanere in forma. Ma vediamo la ricetta per dimagrire fino a 10 kg in un mese, come funziona e quali regole seguire. Dieta ricettaL'obiettivo di perdere 10 kg in un mese è quasi utopico, ma non impossibile, dipende dal proprio stato fisico di partenza e dai sacrifici che si è disposti a fare. Perdere 10 kg oltre ad essere molto difficile in un mese è anche sconsigliato da esperti e dietologi. Quest’ultimi sconsigliano di perdere più di 1,5 kg a settimana, altrimenti il proprio organismo potrebbe risentirne, ma l'obiettivo di smaltire ben 10 kili in un solo mese è raggiungibile senza troppi rischi, ma solo se si hanno i requisiti descritti in questo articolo e se si chiede il parere del proprio medico o di uno specialista. Ricordiamo però che questa dieta è assolutamente vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Ma vediamo come dimagrire fino a 10 kg in un mese con la ricetta facile. I vantaggi delle ricette per stare in formaDieta ricetta: I 5 requisiti minimi che devi necessariamente avere per ottenere reali risultati:Non devi avere patologie legate all'alimentazione (es. bulimia).Devi essere psicologicamente sereno.Devi necessariamente iniziare un'attività fisica da abbinare alla dieta.Impegno, costanza e determinazione devono essere le tue nuove parole chiave.Dieta ricetta, adesso elenchiamo invece le 5 REGOLE principali da rispettare sempre:Ricette dieteticheNon saltare i pasti, l'organismo non si fa prendere in giro con le scorciatoie, otterrai un effetto contrario. E non affidarsi ad integratori o merendine magiche, in quanto NON SOSTITUISCONO I PASTI.Varia gli alimenti (a parità di calorie) senza variare le quantità.Pensa positivo, non pesarti con insoddisfazione, ma credi nel raggiungimento dell'obiettivo.Controlla gli attacchi di fame nervosa tenendo sempre a disposizione un'insalatiera con verdure crude (es. carote, sedano, finocchio).Evita fritture e cibi eccessivamente grassi.Adesso che sai esattamente come comportarti e che mentalità devi mantenere durante il mese di dieta, sei pronto per iniziare la dieta ricetta. Ricordati che dovresti raggiungere una quantità ben precisa di calorie al giorno, in modo da permettere sia il dimagrimento, ma anche l'assunzione di tutti i nutrienti e le energie necessarie. Puoi azzardare questo calcolo da solo e crearti un piano di alimentazione preciso e dettagliato in casa, ma ogni organismo ha delle specifiche necessità e caratteristiche, quindi, per non correre pericoli e per individuare la giusta dieta, ti consigliamo un consulto di un dietologo professionista. Durante il giorno bisogna mangiare almeno cinque porzioni di frutta e verdura. Scegliendo, se possibile, di stagione e di cinque colori differenti, per fornire all'organismo tutti i minerali di cui necessita. Sono suddivise in due porzioni di ortaggi di 180/200 grammi circa prima del pasto. E tre di frutta a colazione e negli spuntini. Un ruolo chiave è giocato dall’acqua. Per favorire i processi di detossificazione, è importante berne almeno due litri al giorno. A piccoli sorsi. Abbinandola ad acque con frutti ed erbe. Che forniscono vitamine e minerali e aiutano a espellere inquinanti e pesticidi.dieta ricetta PER dimagrire: REGOLE ALIMENTAZIONEUn esempio di dieta equilibrata ruota attorno a questi principi base. I cibi che devono essere assunti quotidianamente sono 3 porzioni di cereali non raffinati (pasta, riso, pane, farro, avena), 3 porzioni di frutta, 6 porzioni di verdure, 2 porzioni di latte e latticini, acqua naturale in quantità libera e come condimenti spezie e olio di oliva. Settimanalmente sono previste 5-6 porzioni di pesce (meglio se azzurro e ricco di omega3), 4 porzioni di carni bianche e pollame, 3-4 porzioni di olive, legumi e noci, 3 porzioni di patate, 3 di uova e 3 dolci. La carne rossa è concessa 4 volte al mese. Del resto è l'alimentazione mediterranea tradizionale che i nostri nonni seguivano normalmente.Dieta ricetta PER dimagrire: ESEMPIO MENU’ SETTIMANALELunedìColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: verdura a piacere, 100 gr di mozzarella, 30 gr di gallette di riso, 15 gr di olio d'olivaSpuntino: 100 gr di frutta frescaCena: verdura a piacere, 100 gr di fesa di tacchino ai ferri, 15 gr di galletteMartedìColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: verdure a piacere, 60 gr di riso o farro, 15 gr di olio d'oliva, 100 gr di gamberi sgusciatiSpuntino: 100 gr di frutta frescaCena: 120 di salmone al vapore, verdure a piacere, 10 gr di olio di oliva, 15 gr di gallette di risoMercoledìColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: insalata a piacere, pomodori a piacere, 100 gr di feta, 15 gr di olio extra vergine d'oliva, 30 gr di pane integraleSpuntino: 100 gr di frutta frescaCena: 120 gr di petto di pollo al forno, 15 gr di gallette di riso, 10 gr di olio d'olivaGiovedìColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: verdura a piacere, 60 gr di semolino, 100 gr di tonno al naturale, 30 gr di pane integrale, 15 gr di olio d'olivaSpuntino: 100 gr di frutta frescaCena: lenticchie secche 40 gr, verdura a piacere, 10 gr di gallette di riso, 10 gr di olio extra vergine d'olivaVenerdìColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: 120 gr di ceci in scatola scolati, verdure a piacere, 20 gr di olio extra vergine d'oliva, 30 gr di pane integraleSpuntino: 100 gr di frutta frescaCena: 200 gr di sogliola, 15 gr di cracker, 10 gr di olio d'oliva, verdure a piacereSabatoColazione: 200 gr di latte parzialmente scremato, 30 gr di fette biscottate integrali, 30 gr di marmellata lightSpuntino: 150 gr di frutta frescaPranzo: 150 gr di petto di pollo al forno, verdure a piacere, 15 gr di gallette, 10 gr di olio extra vergine d'olivaSpuntino: 100 gr di fruttaCena: pizza margherita, verdure a piacereLa domenica è il giorno libero da vincoli e diete, a patto che si mantengano delle porzioni adeguate e non si ecceda con zuccheri e carboidrati. Per seguire una dieta mediterranea con menù settimanale da 1.200 calorie basta dimezzare la quantità di carboidrati e accertarsi di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Il menù settimanale della dieta mediterranea da 1.300 calorie prevede invece la riduzione della quantità di frutta e di carboidrati a cena.