Ricetta tisane digestive e sgonfia pancia fatte in casa

Ricetta tisane digestive fatte in casa. Esistono tantissime ricette per preparare delle buone e gustose tisane in casa. Vediamo alcune ricette di tisane che aiutano a digerire e a sgonfiare la pancia. Le piante più efficaci ed utilizzate nelle tisane che aiutano a digerire bene e sgonfiarsi sono i semi di finocchio, le spezie carminative (cumino, carvi, anice stellato, ecc), la liquirizia, lo zenzero, la camomilla, la malva, la menta e la melissa, indicata soprattutto per ridurre i crampi addominali e favorire il rilassamento dello stomaco. Tutte queste piante sono reperibili in erboristeria o nei negozi specializzati, anche online.RICETTA TISANA DIGESTIVALa ricetta della tisana digestiva fatta in casa da benessere intestinale e aiuta a digerire bene prevenendo la formazione di gas nella pancia. I quantitativi indicati per ogni singola ricetta si riferiscono ad un mix di 100 grammi di erbe (ad esclusione dell’ultima ricetta che prevede l’uso di ingredienti freschi), che potete farvi preparare dall’erborista. Il mix di erbe andrà poi conservato in un luogo fresco ed asciutto e utilizzato nella misura di un cucchiaio per ogni tazza di tisana.TISANA DIGESTIVA INGREDIENTI(Dosi per 100 gr):25 gr di Carvi (semi)25 gr di Anice verde (semi)15 gr di Camomilla (fiori)25 gr di Finocchio (semi)10 gr di Malva (fiori e foglie)TISANA DIGESTIVA: PREPARAZIONEdimento: 1Scaldate 250/300 ml di acqua in un pentolino e portatela a bollore; 2Spegnete il fuoco e trasferite l’acqua in una tazza o, se ne avete una, in una tisaniera in grado di mantenere il calore delle tisana durante l’infusione; 3Versate un cucchiaio del mix di erbe e lasciate in infusione per 10 minuti; 4Filtrate e bevete la tisana ben calda. A piacere potete dolcificare con poco miele. Quando bere la tisana: Si consiglia di bere 2-3 tazze al giorno di questa tisana, in particolare dopo i pasti principali per facilitare la digestione e contrastare i gonfiori addominali.TISANA DIGESTIVA SGONFIA PANCIALa tisana digestiva e sgonfia pancia con finocchio è un efficace rimedio naturale contro la flatulenza ed il gonfiore addominale. Inoltre, grazie alla melissa, favorisce il rilassamento intestinale e previene fastidiosi crampi. Benefici: Digestiva, sgonfiante Metodo: Decotto + infuso Tempo totale: 15 minTISANA DIGESTIVA SGONFIA PANCIA INGREDIENTI(Dosi per 100 gr):10 gr di Melissa (foglie)50 gr di Finocchio (semi)20 gr di Psillio (semi)20 gr di Anice verde (semi)TISANA DIGESTIVA SGONFIA PANCIA PREPARAZIONEProcedimento: 1Fate bollire un pentolino d’acqua e aggiungete 1 cucchiaio pieno del mix di erbe, lasciate bollire per almeno 2 o 3 minuti; 2Spegnete il fuoco e mantenete in infusione il mix di erbe per altri 10 minuti; 3Travasate l’infuso in una tazza, filtrate le erbe e bevete ancora caldo. 4Se lo gradite, potete prepararne 1 litro da bere durante la giornata. In tal caso prendete 20 grammi del mix di erbe in 1 litro di acqua e procedete come scritto sopra. Quando bere la tisana: Si consiglia di bere 2 o 3 tazze al giorno di questa tisana. I momenti migliori sono al mattino appena svegli per favorire la depurazione dell’intestino o subito dopo i pasti principali per prevenire gonfiori e favorire la digestione.