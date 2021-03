Zeppole di San Giuseppe al forno: ricetta

Cucina Ricette dolci

Le Zeppole di San Giuseppe sono un dolce tradizionale per la festa di San Giuseppe. Esistono varie ricette per preparare le zeppole di San Giuseppe, vediamo la ricetta di “Fatto in casa da Benedetta”. Le zeppole di San Giuseppe sono dei dolci ripieni di crema pasticcera,decorati con la classica amarena in cima e una spolverata di abbondante zucchero a velo. Le zeppole di San Giuseppe sono un dolce tradizionale originario della Campania che si prepara per la festa del papà il 19 marzo, il giorno di San Giuseppe.La ricetta delle zeppole al forno non è difficile ma occorre seguire il procedimento passo passo per realizzare la pasta Choux, sia nella lavorazione degli ingredienti, sia nella cottura. Otterremo così delle zeppole soffici e golose.ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE: INGREDIENTI150 g di acqua100 g di burro150 g di farinaUn pizzico di sale5 uova mediecrema pasticcera q.b.ciliegie sciroppatezucchero a veloZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE: PREPARAZIONEIn una pentola versiamo l'acqua e il burro, aggiungiamo un pizzico di sale e portiamo sul fuoco. Mescoliamo fino a completo scioglimento del burro. Appena inizia a bollire aggiungiamo tutta la farina e mescoliamo con il mestolo per qualche minuto fino a che l'impasto forma una palla compatta. Quindi togliamo dal fuoco e lasciamo intiepidire. A questo punto aggiungiamo le 5 uova medie, una alla volta. Amalgamiamo bene ogni uovo prima di aggiungere il successivo. L'impasto diventerà denso e cremoso. Riempiamo una sac à poche con una punta a stella. In una teglia rivestita di carta forno formiamo le zeppole. Facciamo due giri lasciando vuoto il centro e tenendo un po' di distanza tra una e l'altra perché si gonfiano in cottura. Mettiamo in forno ventilato a 200°C per i primi 15 minuti, poi abbassiamo a 190°C per altri 10 minuti. Quindi spegniamo il forno e teniamo lo sportello socchiuso, possiamo bloccarlo con un mestolo. Teniamo le zeppole in forno fino a raffreddamento.Quando le zeppole di San Giuseppe sono pronte possiamo guarnire con la crema pasticcera aiutandoci con la sac à poche. Cerchiamo di riempire prima il centro e poi facciamo un bel ricciolo di crema sopra. Mettiamo un'amarena sciroppata al centro di ogni zeppola e spolveriamo di abbondante zucchero a velo. (Ricetta e foto di Fatto in casa da Benedetta)