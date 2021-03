Cucina Ricette vegane

Ricetta vegana: pancake ai mirtilli. La ricetta vegana del pancake ai mirtilli è tra le ricette più semplici da preparare in casa. Negli ultimi anni sono aumentate le persone che seguono una dieta vegana e di conseguenza anche su internet sono cresciute a dismisura ricette vegane e consigli per tutti. Ma vediamo ora come si prepara il pancake ai mirtilli.RICETTA VEGANA: PANCAKE AI MIRTILLIPREPARAZIONEVersate in una ciotola, mescolare insieme l'acqua, la maizena e i Flavour Kick fino ad eliminare eventuali grumi. Scaldare il composto liquido in un pentolino insieme ai mirtilli. Far bollire dolcemente per 5 minuti. Poi schiacciare i mirtilli con una forchetta. Ridurre in purea la salsa di mirtilli con un frullatore. Mettere da parte. Unire il preparato per pancake e l'acqua in una ciotola e mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo.Scaldare l'olio di cocco in una padella. Ricavare 4 frittelle dalla pastella e friggere fino a doratura su entrambi i lati. Impilare su un piatto. Infine decorate e guarnire i pancake ai mirtilli con la salsa e coprire con mirtilli freschi.