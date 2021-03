Ispica, Ã¨ morto JosÃ¨ Barrera: lavorava al 118

Cronaca 118 Ispica

E’ morto per un malore improvviso a soli 53 anni Giuseppe Barrera di Ispica. Giuseppe noto come Josè lavorava come autista soccorritore nella sede del 118 a Ispica. Josè era molto conosciuto non solo per la sua professione ma anche per l’allegria e la gentilezza con cui si approcciava con tutti. Josè è morto nella notte dopo un malore improvviso.