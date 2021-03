Comiso, tunisino minaccia di darsi fuoco davanti al Comune

Cronaca Tragedia sfiorata

Un tunisino stamattina ha minacciato di darsi fuoco davanti al Comune di Comiso. Secondo le prime informazioni il gesto è legato alla crisi economica legata all'emergenza Covid. Pare che l'uomo si era recato al Comune per poter parlare con il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Sembra che non volesse registrarsi all'ingresso del Comune e per questo motivo non è stato fatto passare. Da ciò ha preso una bottiglia di alcool e se l'è buttata addosso minacciando di darsi fuoco con un'accendino che aveva in mano.Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, i vigili del fuco e i carabinieri. Fortunatamente l'uomo non ha compiuto l'insano gesto. (Foto Assenza)