Scicli zona rossa Covid: le attivitÃ  che restano aperte nei festivi

Scicli zona rossa Covid: le attività che restano aperte nei festivi

Considerata la necessità di precisare e chiarire quali sono le attività commerciali per cui è stata disposta la chiusura nei giorni festivi e domenicali con l'ordinanza sindacale n. 49 del 16 marzo 2021, si precisa che ferme le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021, al Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e all’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 15 marzo 2021, nei giorni festivi e domenicali sono chiuse tutte le attività commerciali, compresi supermercati, punti vendita di generi alimentari, mercati rionali e le vendite ambulanti, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie, dal 17 marzo 2021 fino al 30 marzo 2021. Rimane sempre consentita per le attività commerciali di cui sopra, la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.Nelle attività dei servizi di ristorazione (fra cui, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, tavole calde, pizzerie) continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021 e all’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 15 marzo 2021, ovvero resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché sempre consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.