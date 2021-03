Attualità Lutto

Modica, domani i funerali di Josè Barrera Modica, domani i funerali di Josè Barrera

I funerali di Josè Barrera si terranno giovedì 18 marzo alle ore 15 nella Basilica Santuario Madonna delle Grazie a Modica. Josè, autista soccorritore del 118 ad Ispica, è morto la notte scorsa nella sua abitazione a Modica per un malore improvviso a soli 53 anni. La notizia della scomparsa del 53enne, molto conosciuto a Modica e Ispica, ha lasciato tutti increduli. Tanti i messaggi postati sui social per ricordare la sua gentilezza e la bontà d’animo con cui svolgeva il suo lavoro. Anche il Direttivo Regionale del Movimento “Unito dipendenti 118 Sicilia” unitamente al direttivo Provinciale di Ragusa/Siracusa hanno voluto ricordare Josè con una nota diffusa oggi: "Ai familiari del collega Postazione Ispica Romeo India 3 (RG)": tutti i dipendenti del 118 si uniscono al dolore dei familiari del collega Josè e ai colleghi e fratelli di postazione, per la perdita prematura di un altro fratello collega della famiglia Seus, grande amico stimato da tutti e persona Buona, sempre col sorriso sulle labbra. Ciao Josè che tu possa riposare in pace. Siamo vicini alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano”.