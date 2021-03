WhatsApp web: cosa fare per sapere dove si trova chi ci scrive

Tecnologie App

Whatsapp web continua ad annunciare novità. Tra le ultime c’è la possibità di saèere dove si trova la persona che ci scrive, basta seguire una procedura che ora elenchiamo. ECCO COSA FARE PER SAPERE DOVE SI TROVA LA PERSONE CHE CI SCRIVE:per prima cosa bisogna utilizzare WgìhatsApp dal computer e quindi passare alla versione WhatsApp Web e non avere altre finestre aperte sul vostro computer. A questo punto un semplice comando attiverà un serie di informazioni che, selezionate nel modo giusto daranno la possibilità di conoscere la posizione più o meno esatta del nostro interlocutore.Una volta nella situazione descritta, con Whatsapp web, unica finestra aperta sul vostro computer andare al comando Ctrl + Alt + Canc sulla tastiera per aprire il task manager. Cliccare poi su Win + R per aprire la funzione e digitare “cmd” per poi premere invio. Nel prompt che seguirà, bisognerà digitare “netstat-an” e premere ancora invio. Alla fine di questi passaggi verrà fuori l’indirizzo IP dell’altra persona. A questo punto accedendo al sito www.ip-adress.com e inserendo l’indirizzo ip trovato avremmo davanti ai nostri occhi la posizione del nostro interlocutore.