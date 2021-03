Protezione Civile, allerta gialla maltempo: temporali e vento

Sicilia Previsioni

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per oggi un’allerta meteo gialla. In particolare: si prevede il persistere di venti forti o di burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte. Previste per oggi piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli.Venti: da forti a burrasca nord-occidentali, specie sui settori occidentali e meridionali, tendenti ad attenuazione.Neve: sui rilievi della Sicilia settentrionale al di sopra dei 1000-1200 m, con apporti al suolo deboli.Mari: agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; molto mossi il Tirreno meridionale e lo Ionio orientale