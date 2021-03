Covid Sicilia, 598 nuovi positivi: 23 Ragusa

Sicilia Coronavirus

Sono 598 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia e 13 i morti. Lo si evince dal Bollettino di oggi, 16 marzo, del Ministero della Salute. La regione è decima nel contagio in base al bollettino odierno del Ministero della Salute. Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.371. Il numero degli attuali positivi è di 14.776, con un aumento di 20 casi rispetto a ieri; i guariti sono 565. Negli ospedali i ricoverati sono 838; 13 in più rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 113, 6 in più.Ecco i positivi nelle singole province225 Palermo136 Catania63 Agrigento18 Messina36 Caltanissetta32 Siracusa23 Ragusa28 Trapani36 Enna