Salute e benessere Alimentazione

Dieta delle patate schema per dimagrire 5 kg Dieta delle patate schema per dimagrire 5 kg

La dieta delle patate è un ‘alimentazione che può far dimagrire fino a 5 kg in 3 giorni. La dieta delle patate è una dieta facile da seguire per perdere peso facilmente. La dieta delle patate rientra tre le diete lampo che servono per duttare giù qualche chilo di troppo. Come tutte le diete lampo, anche la dieta delle patate, non deve essere seguita oltre i 3 giorni, in quanto potrebbe provocare effetti indesiderati per la salute ed il benessere dell’organismo. La dieta delle patate si basa su un regime alimentare molto rigido che prevede il consumo dell’alimento principale, ovviamente le patate, in ogni pasto, persino a colazione. Una giornata tipo potrebbe infatti essere composta da uno yogurt e un paio di patate lesse con un filo di olio come primo pasto della giornata, per pranzo due patate e un po’ di petto di pollo entrambi al vapore e per cena invece due patate medie al cartoccio. Ma vediamo come funziona e lo schema giornaliero della dieta delle patate per dimagrire fino a 5 chili in pochi giorni:DIETA DELLE PATATE SCHEMA MENÙ PRIMO GIORNO:Colazione: una patata bollita senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurtPranzo: due patate lesse senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurtCena: due bicchieri di yogurtDIETA DELLE PATATE, SCHEMA MENÙ SECONDO GIORNO:Colazione: un bicchiere di yogurtPranzo: due patate lesse senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurtCena: una patata bollita senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurtDIETA DELLE PATATE, SCHEMA MANU’ TERZO GIORNOColazione: una patata bollita senza sale aggiuntoPranzo: una patata bollita senza sale aggiunto e un bicchiere di yogurtCena: un bicchiere di yogurt