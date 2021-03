Bere acqua e limone ogni giorno fa male alla salute?

Rimedi naturali Salute e Benessere

Bere acqua e limone ogni giorno è ormai un'abitudine per molte persone. C'è chi beve acqua e limone ogni giorno per dimagrire e c'è chi beve acqua e limone ogni giorno perché facilita la digestione. Ma bere acqua e limone ogni giorno fa male o fa bene alla salute? Ecco alcune risposte. E' vero che bere acqua e limone aiuta a digerire in breve tempo ma è anche vero che bere acqua e limone ogni giorno può essere anche rischioso. Gli esperti infatti avvertono di stare attenti e non fare questo errore, che comunque è tipico appunto di milioni di persone. Come già abbiamo scritto infatti l'acqua ed il limone ha degli effetti incredibili sulla nostra salute e si può consumare ad ogni orario del giorno ma in base all'ora che scegliamo ha degli effetti differenti. Essa infatti se viene assunta al mattino, a stomaco vuoto, ci permetterà di liberare le tossine e poter anche regolare il nostro metabolismo. E' molto facile da preparare e ci fornisce anche la giusta energia per l'intera giornata.Ma facciamo attenzione anche a quali sono i modi migliori per preparare acqua e limone e non compiere vari possibili errori. Infatti molta gente fa un errore molto comune che è quello di buttare la buccia dopo aver spremuto il limone nell'acqua. Errore veramente gravissimo perchè, appunto, la scorza di limone apporta al nostro organismo tantissimi benefici. Essa contiene addirittura più vitamine del semplice succo di limone. E non finisce qui: la scorza contiene anche la vitamina C che riesce ad eliminare le tossine dal nostro corpo. Bisogna però sempre cercare limoni biologici e che non vengano trattati con prodotti che possano diminuire le proprietà benefiche.MA QUALI SONO I BENEFICI DI BERE ACQUA E LIMONE OGNI GIORNO?Tra i benefici ce la prevenzione dell'ipertensione grazie all'acido citrico che è contenuto sia nel succo che nella scorza. Esso riduce infatti il rischio di malattie cardiovascolari e bilancia la nostra pressione sanguigna. A questo si è arrivato anche da diversi studi come quello portato avanti dall'Università di Hiroshima che ha dimostrato, appunto, che il consumo di limone se combinato con sessioni di camminata quotidiane riesce a prevenire l'ipertensione. Passiamo dunque all'effetto antiossidante che, grazie all'acido citrico, riesce a dare l'acqua e limone al nostro organismo. Ma non finisce qui. Bere acqua e limone riesce a diminuire il colesterolo. Infatti se il limone viene assunto insieme alla propria scorza si può contribuire appunto a ridurre il colesterolo cattivo e tutto questo è stato sottolineato dalla Build Healty Body che ha confermato come la vitamina C che è contenuta nel succo riesca a dare la possibilità al nostro corpo di liberarsi di colesterolo cattivo. Tra gli altri benefici dell'acqua e limone si può inserire anche il fatto che possa rinforzare le ossa ma, cosa che viene preferita da veramente tanta gente, uno dei benefici maggiori è quello che bevendo questa bevanda si potrà realmente perdere peso. Infatti grazie alla capacità di limone e buccia disintossicare il corpo ci dà la possibilità di perdere peso e con il contenuto alto di pectina riusciamo anche a non assorbire zuccheri conservandoli nel corpo come grassi.BERE ACQUA E LIMONE FA MALE ALLA SALUTE?Bere acqua e limone fa male alla salute di chi soffre di gastrite perchè l'acido che vi è contenuto potrebbe anche stimolare la secrezione di succo gastrico. Proprio per questo motivo non è mai consigliato a persone che soffrono di reflusso gastroesofageo di bere acqua e limone. E' giusto sempre sottolineare che tutto ciò è un semplice consiglio e non fa parte di una visita medica. Per cui, prima di iniziare a bere acqua e limone vi consigliamo di chiedere il parere di uno specialista ed accertarvi che questo non possa arrecare dei danni alla vostra salute.