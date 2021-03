Lavoro Lavoro

Ministro Orlando: Stop licenziamenti fino a ottobre per chi non ha cig Ministro Orlando: Stop licenziamenti fino a ottobre per chi non ha cig

ROMA - ’’Il blocco dei licenziamenti lo portiamo a giugno per i lavoratori che dispongono di strumenti di ammortizzatori sociali ordinari, per gli altri si andrà fino a ottobre consentendo di varare una riforma sugli ammortizzatori sociali’’. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a Radio Anch’io su Rai Radio1. Entro fine marzo cercheremo di far approvare ’’non l’articolato ma il documento politico che mette i paletti e stabilisce il nuovo ammortizzatore sociale’’.