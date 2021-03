Attualità Coronavirus

Covid Ragusa, 546 positivi e 42 ricoverati: dati dei Comuni

I contagiati al virus Covid 19 in provincia di Ragusa sono ancora in aumento. In totale oggi, 16 marzo, i positivi sono 546 (+5) di cui 497 in isolamento domiciliare, 42 ricoverati e 7 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Sono i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa. I guariti sono 7.984 mentre i morti sono 204. I 42 ricoverati sono così distribuiti: 36 in ospedale al Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 25 nel reparto di Malattie Infettive (24 del Ragusano e 1 provenienti da fuori provincia), 4 in Rianimazione (3 del Ragusano e 1 proveniente da fuori provincia) e 1 in area Grigia (un residente in provincia) e 6 in area Covid (5 residenti in provincia e 1 fuori provincia), all’ospedale Guzzardi di Vittoria.Ma vediamo i dati dei contagiati Covid nei vari Comuni iblei:57 (+1) Acate2 Chiaramonte Gulfi21 (+3) Comiso5 Giarratana26 (-1) Ispica22 (-3) Modica3 Monterosso16 Pozzallo106 (-1) Ragusa51 Santa Croce Camerina131 (+8) Scicli57 (-4) Vittoria