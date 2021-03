Attualità Asp Ragusa

Covd Ragusa, campagna vaccinale per soggetti fragili: come prenotarsi Covd Ragusa, campagna vaccinale per soggetti fragili: come prenotarsi

Sin dalle prime ore di oggi è stata avviata all’Asp di Ragusa la prenotazione relativa alla campagna vaccinale per le persone con elevata fragilità, così come indicato nella nota dell’Assessorato regionale della Salute. Nella suddetta nota sono elencate, le categorie, ridefinite, di priorità secondo lo schema contenuto nelle “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti – Sars-Cov-2/COVID-19. Di seguito le categorie: Categoria 1: elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave);Categoria 2: persone eli età compresa tra 70 e 79 anni;Categoria 3: ersone di età compresa tra 60 e 69 anni;Categoria 4: persone con comorbità <60 anni, senza connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili;Categoria 5: resto della popolazione di età <60 anni.Si precisa, altresì, che sono considerate prioritarie le categorie, a prescindere dall'età e dalle condizioni patologiche; "personale docente e non docente, scolastico e universitario; Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico; servizi penitenziari e altre comunità residenziali”. Alla luce, quindi delle nuove disposizioni, da oggi si è dato il via alla prenotazione sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it ovvero mediante contatto con ii cali center 800-9966. Da domani, 17 marzo 2021, dalle ore 8:30 il nuovo hub provinciale della vaccinazione, Ragusa piazza Caduti di Nassiriya - ha già programmato l’inoculazione 6ai soggetti fragili. Le 24 postazioni, il personale sanitario, i volontari dell’Avo e della Protezione Civile sono pronti ad accogliere le persone convocate per la somministrazione del vaccino.