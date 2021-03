Sicilia Coronavirus

Covid Sicilia, 523 nuovi positivi e 14 morti

Sono 523 i nuovi positivi al Covid 19 e 14 morti nelle ultime 24 ore in Sicilia. E' quanto emerge dal bollettino del 15 marzo diffuso dal Ministero della Salute. La regione è nona nel contagio giornaliero di oggi.Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.358. Il numero degli attuali positivi è di 14.756, con un aumento di 443 casi rispetto a ieri. I guariti sono 76. I ricoveri ospedalieri sono 825, 34 in più rispetto a ieri, di cui 107 in terapia intensiva, sette in più. I tamponi processati sono stati 21.455 e dunque alla luce dei 523 nuovi casi il tasso di positività è in calo al 2,43%.Ecco i dati delle province siciliane:295 Palermo74 Catania59 Messina35 Siracusa6 Trapani1 Ragusa46 Caltanissetta2 Agrigento5 Enna