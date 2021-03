Dieta fast sgonfia pancia, perdere 2 kg in 3 giorni: menÃ¹

Salute e benessere Alimentazione

Dieta fast sgonfia pancia, perdere 2 kg in 3 giorni: menù

Dieta fast sgonfia pancia: perdere 2 kg in 3 giorni. La dieta fast sgonfia pancia può far perdere fino a 2 kg in 3 giorni. La dieta Fast è una dieta detox facile da seguire. Si tratta di un regime ipocalorico che può far dimagrire velocemente in 3 giorni. Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta Fast sgonfia pancia.DIETA FAST SGONFIA PANCIA DI 3 GIORNIPrima della colazione bisogna bere un bicchiere di acqua tiepida acidulata con il succo di mezzo limone.Colazione: una tazza di tè o caffè senza zucchero, con dolcificante a scelta oppure stevia.280 grammi di melone bianco invernale o cantalupo o anguria. In alternativa: 200 grammi di mirtilli, lamponi, frutti rossi, fragole. 125 grammi di yogurt di soia o 150 grammi di yogurt bianco delattosato Zymil con un cucchiaino di Truvia e cannella o zenzero in polvere.Spuntino: 200 grammi di melone bianco invernale o cantalupo o anguria o 150 grammi di arancia. Più due bicchieri di detox water.Pranzo: 200 grammi di zucchine o taccole lessate o saltate in padella o in alternativa 150 grammi di funghi cotti o di finocchi crudi o 100 grammi di carote crude in insalata. Succo di limone o aceto di mele + un cucchiaino di olio per condire, menta fresca o prezzemolo, poco sale. 120 grammi di petto di pollo grigliato con erbe aromatiche con poco sale aggiunto.In alternativa: Omelette di un uovo medio + un albume con una fettina di prosciutto cotto sgrassato. Alternativa vegana: 80 grammi di tofu al naturale saltato in padella a tocchetti con erbe aromatiche e poco sale aggiunto. Una tisana alla betulla, all’anice o ai semi di finocchio dopo pasto, nelle dosi di 120 ml (una tazzina da tè), con un cucchiaino raso di miele o malto di riso o di orzo. Merenda. Vedi spuntino di metà mattina, sempre con 2 bicchieri di detox water. Verso le cinque del pomeriggio: una tazza di tè verde con un cucchiaino raso di miele o malto di riso/orzo.Cena: una vellutata vegan ai funghi o una zuppa antigonfiore alla zucca. In alternativa: insalata mista di valeriana o songino con un cetriolo sottile a pezzi o un etto di pomodori datterini, succo di limone e un cucchiaino raso di olio + aggiunta di 20 grammi di grana padano in scaglie oppure 40 grammi di salmone affumicato a striscioline. 125 grammi di yogurt di soia o 150 grammi di yogurt bianco delattosato Zymil con un cucchiaino di Truvia e cannella o zenzero in polvere.Una tisana alla betulla, all’anice o ai semi di finocchio dopo pasto, nelle dosi di 120 ml (una tazzina da tè), con un cucchiaino raso di miele o malto di riso o di orzo.