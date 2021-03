Dieta chetogenica esempio alimentazione

Salute e benessere Alimentazione

La dieta chetogenica è una dieta che aiuta a perdere peso velocemente. La dieta chetogenica si basa su un’alimentazione particolare e non adatta a tutti. Ma come funziona la dieta chetogenica e cosa è previsto nell’alimentazione e cosa no. Nella dieta chetogenica è vietato mangiare pane pasta e cereali di ogni tipo, largo alle proteine. Fate attenzione: l'organismo umano non è fatto per funzionare così per lungo tempo.Le proteine in gran quantità vengono smaltite con grande fatica da fegato e reni e i corpi chetonici (dai quali deriva il nome) che si producono sono tossici, in grande quantità.La dieta chetogenica è vivamente sconsigliata in caso di problemi di salute, soprattutto renali, epatici e in gravidanza.Rivolgetevi a uno specialista se volete seguirla e avvisate il vostro medico. Interrompetela alla comparsa di qualche sintomo indesiderato.LA DIETA CHETOGENICA COS'E'?La dieta chetogenica è una dieta normoproteica, comunque ricca in proteine. Consente una perdita di peso intorno ai 2 kg la settimana e ha le sue origini come terapia contro l'epilessia. Si era infatti riscontrato che nei pazienti epilettici nei periodi di digiuno le crisi diminuivano fortemente. La dieta chetogenica, quasi priva di carboidrati, induce nell'organismo gli stessi meccanismi del digiuno, stimolando la distruzione dei grassi per produrre i carboidrati - indispensabili al corpo umano (circa 200 grammi di glucosio al giorno) - ma al contempo apporta nutrienti quali proteine e (poche) fibre.La conversione dei carboidrati così effettuata però produce sostanze di scarto dette corpi chetonici, che sono molto difficili da smaltire per il fegato e i reni, risultando tossici in grandi quantità.ALIMENTAZIONE DIETA CHETOGENICA Categorie di alimenti permessi nella dieta chetogenica:grassi: condimenti come l’olio di oliva, il burro, l’olio di soia, l’olio di sesamo, lo strutto, alimenti veri e propri come ad esempio quelli che derivano dai formaggi ricchi di grassi e proteine ma poveri di carboidrati come ad esempio i fiocchi di latte o la mozzarella o la ricotta. Anche la maionese può essere consumata;proteine: uova; carne, cacciagione, bistecca, agnello, pollo, salsiccia, hamburger, tacchino, carni conservate come speck, prosciutto, pancetta, bresaola, carne affumicata. Il pesce, i crostacei, salmone, tonno, aringhe, aragosta, gamberi, acciughe;verdura (massimo 500 grammi al giorno) a basso contenuto di carboidrati (zucchine, asparagi, funghi, broccoli);acqua: almeno 2 litri al giorno, oppure, te o tisane non zuccherate;Frutta seccaSale, pepe, senapeLa dieta chetogenica va seguito solo dopo aver chiesto il parere del proprio medico di famiglia o di uno specialista in quanto potrebbe avere degli effetti indesiderati per il benessere dell’organismo dovuto ad un eccesso di proteine.Ma vediamo l’alimentazione prevista nella dieta chetogenica in un esempio di menù giornaliero completo:Colazione a scelta fra:2 uova fritte, con due sottilette, oppure in frittataFette di salmone affumicato in involtini con crema di formaggioUova strapazzateLatte intero, 200ml e un panino con bresaolaUno yogurt intero e un panino con prosciuttoPranzo a scelta tra:mozzarella con spinaciniInsalata verde con formaggio a cubettiInsalata di spinaci con uova e maioneseMerluzzo al vapore con zucchine, mezza melaPolpo al vapore, melanzane, mezza peraSpuntino a scelta tra:una manciata di noci o mandorleParmigiano reggiano in cubettiUovo sodoSedano con crema di formaggioCena a scelta tra:bistecca di tonno con verdure al vaporePetto di pollo alla piastra con insalata, mezza melaPetto di tacchino alla piastra con radicchio