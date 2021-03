Rimedi naturali Tisana

Tisane drenanti per ipertensione. Le tisane drenanti contro l’ipertensione sono tantissime così come sono tantissimi i rimedi naturali che si possono inserire nell’alimentazione quotidiana (come ad esempio l’aglio). Le piante più utilizzate per preparare tisane contro l’ipertensione sono diverse. Le piante più indicate per preparare una tisana che aiuta a combattere l'ipertensione sono:valeriana: rilassa l'organismo;achillea: contrasta le alterazioni di pressione e regola il flusso sanguigno;uncaria: rafforza il sistema immunitario, rendendoci più forti contro i virus.Per combattere l’ipertensione però bisogna partire dalla tavola e da quello che si mangia. Il miglior alleato, come accennato prima, in tal senso è l’aglio che si può assumere anche sotto forma di tisana. L’aglio infatti, oltre a essere un battericida, aiuta ad abbassare la pressione sanguigna. Per preparare una tisana con questo prezioso alimento serve acqua e qualche altro ingrediente come limone, zenzero e miele. Andrà tutto aggiunto quando l’acqua bolle. Vanno poi lasciati cuocere per circa 15 minuti. La tisana non deve essere consumata ogni giorno ed è sconsigliata a chi ha la pressione bassa. Sempre per combattere l’ipertensione si può optare per una tisana alla malva che ha proprietà tranquillanti. Grazie a questa pianta, quindi, si potrebbe intervenire contro lo stress che come abbiamo visto è uno dei fattori che possono determinare questa malattia. Utile anche il karkadè che ha anche una funzione preventiva. Il biancospino, invece, aiuta a calmare il battito cardiaco.Quindi se l’ipertensione è dovuta a stati d’ansia si può optare per una tisana con questa pianta. Tra le buone abitudini da non dimenticare c’è quella di mantenere monitorata la pressione. Ma come farlo nella maniera corretta? Bisogna sistemarsi in un punto tranquillo della casa e il momento migliore è fra le 18 e le 20. La posizione ottimale è quella supina, in modo da permettere a cuore e gambe di stare alla stessa altezza. Le rilevazioni devo essere due e vanno fatte a distanza di qualche minuto una dall’altra: attenzione è normale che la prima sia superiore alla seconda. Utilizzare sempre il braccio sinistro.