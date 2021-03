Gianni Morandi in ospedale, ustioni a mano e gambe: ecco come sta

Moda e spettacolo Cantante italiano

Le condizioni cliniche generali di Gianni Morandi, ricoverato dalla serata dell'11 marzo al Centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, "sono soddisfacenti e il suo decorso clinico è regolare". Lo fa sapere l'Ausl Romagna in una nota, specificando che in ospedale prosegue "la normale evoluzione delle aree ustionate che continuano a essere sottoposte ai trattamenti medici necessari". L'amato cantautore bolognese giovedì scorso si è ustionato mani e gambe per un incidente domestico nella sua villa: mentre bruciava sterpaglie è scivolato sulle fiamme. Per le bruciature sono stati necessari ricovero e cure specializzate. Sui social Morandi è silente da allora, ma nei commenti all'ultimo post sono centinaia e centinaia le dimostrazioni di affetto di fan e di colleghi artista. (Foto Tgcom)