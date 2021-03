Cucina Ricette

Ricetta chetogenica: insalata con pollo e uova Ricetta chetogenica: insalata con pollo e uova

Ricetta chetogenica: insalata con pollo e uova. L’insalata di pollo è tra le ricette chetogeniche più seguite quando si comincia una dieta chetogenica per dimagrire. La ricetta chetogenica dell’ìinsalata di pollo non solo è facile e veloce da preparare ma è anche molto gustosa. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono e la preparazione.Ricetta chetogenica: insalata CON POLLO E UOVA INGREDIENTI150 grammi di pollo alla piastraun gambo di sedanouna cipolla2 cucchiai di prezzemoloun uovo sodomezzo cucchiaio di anetoaglio sminuzzato30 grammi di maioneseun cucchiaio di senapesale e pepeinsalata verde o rucolaRICETTA CHETOGENICA, INSALATA CON POLLO E UOVAPREPARAZIONEtagliate il gambo di sedano, la cipolla e il prezzemolo con un robot da cucina. Poi sistemate gli ingredienti in una ciotola ed aggiungete l'uovo sodo pelato e spezzettato. Condite con mezzo cucchiaio di aneto, l'aglio sminuzzato, la maionese e la senape. Poi regolate di sale e pepe. Cuocete il pollo alla piastra e tagliatelo a pezzettini. Infine metere il pollo nella insalatiera con il condimento già preparato. Aggiungere dell'insalata verde o rucola.