Cronaca Scuola

Vittoria, tentata intrusione al Liceo Mazzini

Tentata intrusione in Liceo Mazzini (ex Liceo Magistrale) di Vittoria. Durante la scorsa notte, la Centrale Operativa dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria, a seguito di segnalazione d’allarme, inviava le proprie autopattuglie di Guardie Giurate presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Mazzini” di Vittoria. In pochi minuti le pattuglie raggiungevano l’immobile e dall’ispezione interna notavano al piano superiore, una porta antipanico aperta, ma nessuno nei dintorni. L’infisso presentava evidenti segni di effrazione ed a terra erano cadute alcune guarnizioni dei vetri della porta. Avvisati anche i responsabili dell’Istituto Mazzini ed i Carabinieri di Vittoria.Dall’inventario fatto dai responsabili scolastici, veniva affermato che non era stato possibile rubare nulla. I militari dell’Arma acquisivano le immagini delle telecamere per le indagini del caso.