Ragusa, proroga termine per istanze volontariato

Ragusa, prorogato il termine dell’avviso riservato alle organizzazioni di volontariato per attività di supporto per gli impianti sportivi e strutture culturali. Il Settore XII - Servizio Sport e Servizio Cultura, rende noto che è stato prorogato alle ore 12 del 25 marzo 2021 il termine di presentazione delle istanze relativamente all'avviso che era stato già pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente finalizzato alla stipula di convenzione per la collaborazione con lo stesso Settore per lo svolgimento di attività di ausilio al personale comunale per gli impianti sportivi e strutture culturali.