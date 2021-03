Covid Scicli, forte aumento di positivi al virus

Attualità Asp Ragusa

A Scicli continuano ad aumentare i contagiati al virus Covid. In totale oggi 15 marzo, secondo i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa, i positivi al coronavirus sono 123. Il dato fa rimanere ancora la città di Montalbano primo Comune nel Ragusano per numero di positivi al Covid. A Scicli le scuole sono ancora chiuse dopo l’ordinanza del sindaco Enzo Giannone. In provincia di Ragusa i positivi sono in aumento da qualche giorno anche in altri Comuni.Ma vediamo il totale positivi nei singoli Comuni iblei:123 (+9) Scicli107 (+1) Ragusa61 (-3) Vittoria56 (+2) Acate51 (+1) Santa Croce Camerina27 (-2) Ispica25 (+1) Modica18 (+2) Comiso16 (+2) Pozzallo5 Giarratana3 Monterosso2 Chiaramonte Gulfi