Maltempo, domani venti di burrasca

Dalle prime ore di domani previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna. Dal pomeriggio di domani, inoltre, persisteranno di venti forti o di burrasca, con raffiche di burrasca forte, sulla Sicilia, specie sui settori meridionali. Attese mareggiate lungo le coste esposte. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idraulico nel Basso Fortore in Puglia