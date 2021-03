Dieta pro metabolica: il menÃ¹ per perdere 3 kg in 5 giorni

Salute e benessere Alimentazione

Dieta pro metabolica: il menù per perdere 3 kg in 5 giorni

La dieta pro metabolica è una dieta ipocalorica che può far perdere fino a 3 kg in 5 giorni. La dieta pro metabolica aiuta anche a sgonfiare la pancia e a migliorare la digestione. La dieta pro metabolica aiuta a riattivare il metabolismo e a perdere peso in pochi giorni. La dieta pro metabolica non può essere seguita oltre i 5 giorni. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta pro metabolica in un esempio di menù completo giornaliero.DIETA PRO METABOLICA: DIMAGRIRE 3 KG IN 5 GIORNIColazione: 250 ml di latte scremato senza lattosio + una mela o una pera cotta a pezzettini in padella senza buccia e con 5 grammi di burro e cannella.Spuntino: un succo di arancia o spremuta di arancia.Pranzo: 150 grammi di carote grattugiate grossolanamente e consumate crude con un cucchiaino di aceto di mele e uno raso di olio di oliva. Un uovo sodo medio ma con tuorlo morbido. Mezza banana matura.Merenda: due mandarini o un’aranciaSpuntino: (mezzora prima di cena): 100 ml di latte scremat.Cena: 250 grammi di funghi champignon cotti in padella con 5 grammi di burro o olio di cocco e 100 grammi di patate a dadini molto piccoli senza buccia. Cuocete il tutto per almeno 30 minuti a fiamma molto bassa.200 ml di latte scremato s.l. con poca cannella.Spuntino (appena prima di andare a letto).200 ml di latte scremato s.l. con poca cannella. Durante il giorno si può bere fino a un litro di acqua purché sia diluito con 80 ml di succo di arancia.