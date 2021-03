Salute e benessere Alimentazione

Dieta Natman: come dimagrire 3 kg in 4 giorni: menù

La dieta Natman è una dieta veloce nota anche come dieta delle hostess che consente di perdere fino a 3 kg in 4 giorni. La dieta Natman è una dieta estremamente ipocalorica che aiuta a dimagrire velocemente in pochi giorni. Questa dieta è anche conosciuta come il “regime hostess” perché la sua breve durata la renderebbe una dieta popolare tra gli assistenti di volo. In effetti, una sosta dura tra 3 e 4 giorni. Esattamente lo stesso numero di giorni della dieta Natman. Questo cosiddetto regime hostess si basa principalmente sul consumo di cibi ricchi di proteine ​​e su alcuni tipi di frutta e verdura. La dieta Natman promette una significativa perdita di peso in un periodo di tempo molto breve. Il periodo di dimagrimento è a sua volta seguito da una fase di stabilizzazione. In sostanza, la dieta di 4 giorni Natman può essere usata in modo efficace per mantenere il peso corporeo, soprattutto se prevediamo degli sgarri, dato che non si può prolungare. Se però manteniamo una buona alimentazione per i restanti 26 giorni può essere anche un modo per dimagrire pochi chili alla volta. L’importante in questo caso è non mangiare troppo dal quinto giorno in poi.Ma quali sono i vantaggi della dieta natman o dieta delle hostess?I vantaggi di questo regime sono i seguenti: non è un regime lampo che fa venire fame, è un regime di soli quattro giorni a base di cibi proteici e poca frutta. Ma quattro giorni sono fisiologicamente pochi per avere carenze o effetti negativi da una dieta più proteica, anche perché NON è iperproteica. Inoltre, preferendo le proteine in un regime ipocalorico e facendo una blanda attività fisica con qualche peso (dai 10 ai 30 minuti di allenamento, con bottiglie di acqua o pesi) è utile a preservare la massa magra e favorire la perdita di grasso corporeo. Durante la dieta Natman si deve bere almeno due litri di acqua al giorno.DIETA NATMAN PER PERDERE 3 KG IN 4 GIORNIDIETA NATMAN Primo Giorno, menù:Colazione. Caffè o tè senza zucchero + 125 grammi di arancia o clementine.Pranzo. 150 grammi di carne di vitello o 100 grammi di tofu al naturale o seitan alla piastra. Insalata di lattuga o spinaci lessi. 100 grammi di mela.Cena. Fagiolini lessi e conditi con succo di limone. Due uova sode o 200 grammi di yogurt di soia. Due mandarini o mezza arancia.DIETA NATMAN Secondo giorno, menùColazione. Caffè o tè senza zucchero + 125 grammi di arancia o clementine.Pranzo. 150 grammi di carne di vitello o 100 grammi di tofu al naturale o seitan alla piastra + una manciata di rucola. 3 pomodori tagliati a fette con poco sale e origano.Cena. Fagiolini lessi e conditi con succo di limone. Zucchine grigliate a volontà con aceto balsamico.DIETA NATMAN Terzo giorno, menùColazione. Caffè o tè senza zucchero + 125 grammi di arancia o clementine.Pranzo. 150 grammi di carne di vitello o 100 grammi di tofu al naturale. Insalata di lattuga o spinaci lessi. 100 grammi di mela.Cena. 150 grammi di petto di pollo o 100 grammi di seitan alla piastra. Insalata di pomodori con solo sale e origano.150 ml di succo di mela o di prugna.DIETA NATMAN Terzo gioni, menùColazione. Caffè o tè senza zucchero + 125 grammi di arancia o clementine.Pranzo. Fagiolini lessi e conditi con succo di limone e pomodori. Due uova sode o 200 grammi di yogurt di soia.Cena. 150 grammi di carne di vitello o 100 grammi di tofu al naturale o seitan alla piastra + una manciata di rucola. 200 ml di succo di ananas oppure un’arancia.