Dieta Migliaccio: dimagrire 3 kg in pochi giorni: 2 menÃ¹

Dieta Migliaccio: dimagrire 3 kg in pochi giorni: 2 menù

La dieta del professore Migliaccio è una dieta facile che può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. Si tratta di un regime alimentare bilanciato che fa mangiare meno ma in modo bilanciato. Migliaccio è stato Presidente della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione, nutrizionista e dietologo, uno dei più importanti in Italia. La dieta Migliaccio si basa su un regime bilanciato da 1200 calorie che si ispira ai principi della dieta mediterranea e si compone di un facilissimo schema. Ma vediamo in due esempi di menù completi cosa si mangia nella dieta Migliaccio per dimagrire fino a 3 kg in pochi giorni.Dieta Migliaccio primo esempio menù:Colazione: latte 1,8% (parzialmente scremato) g 100, caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero, una fetta biscottata. Oppure: thè o orzo a piacere con un cucchiaino di zucchero, due fette biscottate.Spuntino: un kiwi o uno yogurt magro da g 125 anche alla frutta.Pranzo: tonno sott’olio sgocciolato una confezione da g 80; pomodori o insalata o fagiolini; pane g 40 (mezza rosetta) o un pacchetto di crackers da g 25.Merenda: frutta fresca di stagione o 30 g di mandorle.Cena: petto di pollo g 130 (peso netto e crudo); insalata verde mista o zucchine a piacere; un cucchiaino di olio extravergine d’oliva; pane g 40 (mezza rosetta).Dieta Migliaccio secondo esempio menùColazione: latte 1,8% (parzialmente scremato) g 100, caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero, una fetta biscottata. Oppure: thè o orzo a piacere con un cucchiaino di zucchero, due fette biscottate.Spuntino: un kiwi o uno yogurt magro da g 125 anche alla fruttaPranzo: formaggio light spalmabile g 60; pomodori o insalata o fagiolini a piacere; un cucchiaino di olio pane g 40 (mezza rosetta) o un pacchetto di crackers da g 25.Merenda: frutta fresca di stagione o 30 g di mandorle.Cena: pesce g 140 (peso netto e crudo); insalata verde mista o zucchine a piacere; un cucchiaino di olio; pane g 40 (mezza rosetta).