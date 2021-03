Lega, Nino Minardo: abbiamo nuove ed eccellenti competenze per lavorare

Politica Lega Sicilia

E’ un Nino Minardo esultante, nella veste di segretario regionale della Lega Salvini, a comunicare l’adesione del movimento ‘Insieme’ di Ragusa. “Un movimento - afferma Minardo - composto da uomini e donne animati da sempre da una bella passione politica e radicati nella società civile della provincia di Ragusa e al leader, Giovanni Occhipinti, sono legato da stima e amicizia politica e personale”. Il deputato nazionale modicano aggiunge “questa convinta e benvenuta adesione alla Lega Sicilia è l'ennesima dimostrazione che stiamo facendo un buon lavoro e che il livello della nostra classe dirigente, tanto quella regionale quanto quella di ogni singola area territoriale siciliana, continua ad alzarsi. Siamo e saremo sempre a disposizione delle esigenze dei cittadini: da oggi con "Insieme" abbiamo nuove ed eccellenti competenze per lavorare ancora meglio nell'interesse della collettività ragusana”.E’ appena il caso di ricordare che pochi giorni fa la consigliera ragusana Maria Malfa, in quota Lega, aveva comunicato il proprio passaggio al gruppo misto da quello di precedente appartenenza, ovvero Cassìsindaco e preannunciato “posizioni di distinguo nette rispetto all’amministrazione del sindaco Cassi e dei suoi sodali” mentre il giorno dopo il coordinatore provinciale della Lega Ragusa Salvo Mallia aveva rincarato la dose affermando “l’azione amministrativa a Ragusa lascia molto a desiderare e non corrisponde alle promesse, ai progetti annunciati e alle esigenze dei ragusani. Fatto che ha certamente sortito un disagio nella consigliera Malfa provocato dalla superficialità amministrativa e dall’approssimazione nel governare, che appoggio in toto”. E tornando alle dichiarazioni di Nino Minardo, questi conclude elencando le presenze istituzionali della Lega in territorio ibleo, “il sindaco di Monterosso Salvatore Pagano, due presidenti di consiglio comunale, a Santacroce Piero Mandarà e a Comiso Salvatore Romano, molti consiglieri comunali tra cui Giorgio Mirabella a Ragusa e tante altre figure di spicco della politica iblea come Maurizio Tumino e Peppe Lo Destro”.Sull’adesione alla Lega di ‘Insieme’ si registra anche la dichiarazione di Salvo Mallia, coordinatore politico provinciale Ragusa, “esprimo grande soddisfazione per l’adesione alla Lega del Movimento “Insieme” . Un movimento radicato in provincia di Ragusa che sono certo darà un contributo importante alle nostre azioni per il territorio. Un gruppo folto e sempre attivo che arricchirà il progetto della Lega. Faremo “Insieme” un percorso costruttivo per il bene della nostra provincia e di tutta la collettività”. Ma non solo il territorio ragusano sembra stia tributando un appoggio notevole al partito di Matteo Salvini, in quanto in questi ultimi giorni si è registrato anche l’adesione del deputato all’Ars Nino Beninati, “accolto - è sempre Nino Minardo a comunicarlo - a Messina alla presenza del nostro capogruppo all’Ars e coordinatore politico provinciale Antonio Catalfamo e dell'Assessore Regionale ai Beni Culturali Alberto Samonà”.Beninati è stato più volte assessore regionale e più volte deputato a Sala d'Ercole e nel suo ultimo mandato, nella XV legislatura, ha ricoperto l’incarico di Presidente della Commissione Sanità. A Palermo invece l’adesione alla Lega della consigliera Roberta Cancilla, con la quale il gruppo salviniano a Palazzo delle Aquile sale a 4 componenti, la stessa Cancilla, Igor Gelarda (capogruppo), Sabrina Figuccia e Alessandro Anello. (da.di.)