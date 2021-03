Attualità Asp Ragusa

Antonello Giordano, primario di Neurologia a Vittoria Antonello Giordano, primario di Neurologia a Vittoria

Antonello Giordano il nuovo primario di Neurorologia al Guzzardi di Vittoria. “È stato uno dei principali protagonisti dell’implementazione della rete dell’ictus che ha consentito dal luglio scorso in tutti i Pronto soccorso della provincia il trattamento precoce dei pazienti con la somministrazione della trombolisi direttamente in pronto soccorso guadagnando tempo prezioso per la vita e riducendo il rischio di esiti invalidanti.” A seguito di procedura selettiva, il dottor Antonello Giordano, primo in graduatoria, è stato nominato direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria. Antonello Giordano, Specialista in Neurologia. Master II Livello Malattie Cerebrovascolari Università Monza Bicocca. Dal 2015 ricopre l’incarico di Alta Specialità come Coordinatore Rete Malattie Cerebrovascolari ASP Ragusa. È responsabile UOS Stroke Unit, sin dal 2020. Responsabile ambulatorio Malattia di Anderson Fabry e malattie rare ad interessamento neurologico. È membro Tavolo Tecnico PDTA - Regione Siciliana “M. Anderson Fabry”. Ha attivato in Sicilia il registro internazionale di malattia “Fabry Registry”. Responsabile del Centro Provinciale di Riferimento per la Sclerosi Multipla. Punto di forza del nuovo primario è, di certo, quello di avere attivato, già da diversi mesi, la terapia trombolitica per l’ictus ischemico, che serve a riaprire le arterie occluse, direttamente in Pronto Soccorso, anziché nella Stroke Unit che è l’area semintensiva del reparto di Neurologia. Tradotto in pratica significa guadagnare molti minuti preziosi per il paziente; minuti durante i quali le cellule cerebrali soffrono per la mancanza di flusso sanguigno. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra neurologi e tutto il personale dei Pronto Soccorso dell’Asp che hanno accolto con entusiasmo la novità. La collaborazione tra reparti diversi, assieme alla competenza dello specialista, è senz’altro una delle chiavi per raggiungere e mantenere gli standard richiesti dalla medicina moderna. Con la nomina di questo professionista si procede con la copertura dei primariati dell’Azienda Sanitaria di Ragusa. La Direzione Strategica ha rivolto i complimenti al dott. Giordano per la nomina, augurandogli una buona continuazione dell’eccellente lavoro svolto in questi anni nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Vittoria. Foto: Antonello Giordano.