Mountain Bike: due nuovi arrivi all'Abiomed bike & Co. Ragusa

Crescono i giovani atleti dell’Abiomed Bike & Co. Ragusa. Un gruppo sempre più variegato e con stimoli importanti quello che il sodalizio guidato dal presidente Giuseppe Nascondiglio sta mettendo in piedi e che ha già iniziato ad animare l’attuale stagione agonistica, come testimoniato con le gare di Modica e di Giarre di Coppa Sicilia Xc. E domani, la comitiva si sposterà a Caltanissetta. Tra le giovani leve, da segnalare i passi in avanti compiuti da Nanni La Porta, anno 2010, categoria G5, e da Simone Dall’Ara, stesso anno di nascita e identica categoria. “Undici anni e già giovanissimi atleti in gamba i nostri Nanni e Simone – spiegano i direttori sportivi della squadra ragusana – entrambi sono cresciuti nel contesto dell’Mtb School Bike & Co. Ragusa e si sono subito messi in evidenza per la loro voglia di fare e, soprattutto, di andare avanti. La fase dedicata all'apprendimento delle capacità tecnico-coordinative è in piena applicazione e già da subito si notano i progressi e le propensioni tecniche.Ci mettono grinta, passione e tanta voglia di divertimento, pedalando con i compagni di squadra, sotto la guida attenta e competente del nostro staff”. Due ragazzini con le idee molto chiare e che, però, intendono seguire l’esempio dei grandi per potere tagliare traguardi di un certo spessore. Non vedono l’ora di iniziare a pedalare nelle varie competizioni agonistiche per dimostrare sino in fondo tutto il proprio valore.