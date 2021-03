Covid Sicilia, 650 nuovi positivi: 37 Ragusa

Sicilia Coronavirus

Sono 650 i positivi e 13 i morti per Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Lo annuncia il Bollettino del Ministero della salute di oggi, 13 marzo 2021. I tamponi processati sono stati 26.506 e dunque il tasso di positività è in leggero calo al 2,45%.Ma ecco i dati delle province siciliane:287 Palermo96 Catania31 Messina91 Siracusa6 Trapani37 Ragusa37 Caltanissetta59 Agrigento6 Enna