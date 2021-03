Scicli primo Comune a Ragusa per numero di positivi Covid

Attualità Asp Ragusa

Scicli è il primo Comune in provincia di Ragusa per numero di postivi al Covid 19. Dai dati diffusi oggi dall’Asp di Ragusa nella città del Commissario Montalbano ci sono attualmente 108 positivi. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, proprio per cercare di prevenire altri contagi in città ha emesso un’ordinanza che vieta gli stazionamenti in alcune punti cruciali della città e in alcune zone delle frazioni rivierasche del territorio sciclitano. Seconda per contagi è Ragusa dove ci sono 101 positivi seguita da Vittoria con 65, Acate con 55 e Santa Croce Camerina con 50.Ma vediamo il numero dei contagiati in utti i Comuni del ragusano:108 (+6) Scicli101 (-6) Ragusa65 (-9) Vittoria55 (+2) Acate50 (+13) Santa Croce Camerina28 (+4) Ispica22 (-1) Pozzallo21 (+3) Modica14 (-1) Comiso5 Giarratana2 Monterosso2 Chiaramonte Gulfi