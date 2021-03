Attualità Carabinieri

Modica, 5 cagnolini salvati dai carabinieri Modica, 5 cagnolini salvati dai carabinieri

Galllery

Due carabinieri della Compagnia di Modica durante un servizio di controllo del territorio hanno salvato 5 cagnolini abbandonati in strada. I due carabinieri a bordo di una pattuglia, intorno alle ore 5, hanno visto in strada due cagnolini e si sono fermati. Appena scesi dall’auto hanno notato uno scatolone dove si trovavano gli altri 3 cagnolini. I due militari non hanno esitato un attimo a raccoglierli e portali in salvo in caserma dove i cinque cuccioli hanno ricevuto i primi soccorsi e le prime cure. Il gesto di questi due Carabinieri di Modica è stato particolarmente gradito non solo dal personale del Rifugio Sanitario, che ora ha in cura i piccoli sopravvissuti, ma da tutta la popolazione di Modica, per l’aver dimostrato una particolare sensibilità nei confronti dei più deboli.