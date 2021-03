Attualità Asp Ragusa

Hub vaccinazione Ragusa, si inaugura domani

Sarà inaugurato domani all’interno dell’ex ospedale Civile l’Hb per la vaccinazione a Ragusa. L’Hub avrà la funzione di affiancare tutti gli altri punti di vaccinazione del territorio ragusano e favorire un maggior numero di vaccinazioni della popolazione. L’inaugurazione della sede è prevista per le ore 16,30. Saranno presenti il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, con l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, e il direttore del Dipartimento della Protezione civile, Salvatore Cocina. Si tratta del sesto hub vaccinale a entrare in funzione nell'Isola: Ragusa va, infatti ,ad aggiungersi a Palermo, Catania, Siracusa, Messina e Caltanissetta. Previste per la prossima settimana le aperture di altri due hub, uno ad Agrigento e l’altro a Trapani.