Covid Scicli, 7 nuovi positivi tra cui un minore

Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone in un post pubblicato su Facebook annuncia 7 nuovi positivi a Scicli, esito degli ultimi tamponi rapidi effettuati oggi pomeriggio. I 7 positivi si aggiungono ai 108 comunicati oggi dal Bollettino dell’Asp di Ragusa per un totale complessivo di 115 contagiati. “7 positivi su 357 tamponi rapidi effettuati nel pomeriggio al “drive in” di contrada Zagarone, di nazionalità diverse. Tra i positivi – scrive il sindaco di Scicli - un minore frequentante una scuola in un Comune vicino, che pare abbia avuto contatti negli ultimi giorni con altro ragazzo positivo, compagno di scuola residente in quel Comune, venendone contagiato e che quindi si sia contagiato fuori Scicli. Del caso emerso oggi il Sindaco ha immediatamente dato notizia al Direttore generale dell’Asp".Intanto sono in corso i controlli predisposti con l’intervento delle Forze dell’ordine. Si richiama tutti alla massima attenzione.