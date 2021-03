Ragusa, quinto webinar della Pastorale della Salute

Appuntamenti Conferenza episcolae

E’ molto interessante il quinto webinar a Ragusa promosso per giovedì 18 marzo, dalle 15 alle 16,30, dall’ufficio nazionale per la Pastorale della salute della Conferenza episcopale italiana ed avente per tema “Documento sulle preghiere di guarigione” nell’ambito del corso “La Pastorale della salute nei documenti del Magistero”. Relatore sarà il prof. Massimo Petrini, docente ordinario di Teologia pastorale a Roma. A promuovere a livello locale l’iniziativa è l’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa, il sacerdote Giorgio Occhipinti. “Per quanto riguarda le riunioni di preghiera con lo scopo di ottenere guarigioni, scopo, se non prevalente, almeno certamente influente nella loro programmazione – è chiarito – è opportuno distinguere tra quelle che possono far pensare a un «carisma di guarigione», vero o apparente che sia, e le altre senza connessione con tale carisma.Perché possano riguardare un eventuale carisma occorre che vi emerga come determinante per l'efficacia della preghiera l'intervento di una o di alcune persone singole o di una categoria qualificata, ad esempio, i dirigenti del gruppo che promuove la riunione. Se non c'è connessione col «carisma di guarigione», ovviamente le celebrazioni previste nei libri liturgici, se si realizzano nel rispetto delle norme liturgiche, sono lecite, e spesso opportune, come è il caso della Messa pro infirmis. Se non rispettano la normativa liturgica, la legittimità viene a mancare”. Le lezioni saranno fruibili on line, tramite computer con connessione a internet. La partecipazione ai corsi è gratuita ma occorre iscriversi on line. Per informazioni è possibile consultare il sito www.salute.chiesacattolica.it e acquisire le relative indicazioni per la partecipazione ai corsi.