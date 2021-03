Sport Circuito di Sakhir

Verstappen sfreccia nella prima giornata di test in Bahrain Verstappen sfreccia nella prima giornata di test in Bahrain

SAKHIR (BAHRAIN) - Si alza ufficialmente il sipario sul Mondiale 2021 di Formula Uno. Sul circuito di Sakhir, in Bahrain, dove il 28 marzo si correrà il primo Gp della stagione, è andata in scena la prima delle tre giornate di test. E a far registrare il miglior tempo è stato Max Verstappen al volante della Red Bull: 1’30″674 per l’olandese con gomma gialla, che ha preceduto di 215 millesimi la McLaren di Lando Norris, in pista però con la hard. Terzo a 0″472 Esteban Ocon con la Alpine, a seguire Lance Stroll con la Aston Martin e quindi Carlos Sainz: in pista con la SF21 nel pomeriggio, lo spagnolo ha fatto il suo esordio in rosso firmando il quinto tempo di giornata, a 1″245 da Verstappen. Alle sue spalle un ottimo Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. In una giornata condizionata da una tempesta di sabbia dopo l’ora di pranzo, qualche problema al cambio per Valtteri Bottas su Mercedes e Mick Schumacher, al debutto con la Haas: per entrambi pochi giri e gli ultimi due posti nella classifica dei tempi.A 10 minuti dalla fine della sessione mattutina, bandiera rossa per un guaio meccanico sulla Ferrari di Charles Leclerc, che ha chiuso con l’11esimo tempo, alle spalle di Lewis Hamilton e davanti a Kimi Raikkonen.