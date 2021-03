Lotteria degli scontrini, i 10 biglietti vincenti: come avere i soldi

Italia Lotteria

Estratti ieri dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i primi 10 vincitori della Lotteria Nazionale degli Scontrini, il programma statale che incentiva gli acquisiti in negozio con moneta elettronica. Si tratta della prima estrazione in assoluto per la nuova riffa di Stato, che a cadenza mensile (e da giugno anche a cadenza settimanale), mette in palio premi in denaro riservati ai partecipanti che si registrano al portale, generano un codice lotteria e lo mostrano agli esercenti nel momento in cui effettuano presso punti vendita fisici pagamenti elettronici, ottenendo un biglietto virtuale per ogni euro speso.Ebbene, ai primi dieci fortunati saranno accreditati 100mila euro ciascuno (per gli esercenti, invece, ci sono altri dieci premi da 20mila euro). I codici vincenti sono stati pubblicati da ADM su Twitter. Per la verifica, si può controllare i propri codici, archiviati nell’area riservata del portale Lotteria. Ad ogni modo, i vincitori saranno comunque contattati tramite PEC o raccomandata A/R e dovranno autenticarsi di persona entro 90 giorni per riscuotere il premio.COME INCASSARE IL PREMIO? L’Agenzia delle Dogane invia una specifica comunicazione, via PEC (posta elettronica certificata) oppure per raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Da quel momento, il titolare del premio ha 90 giorni di tempo per andare nell’ufficio doganale competente (il più vicino alla propria residenza o domicilio), per effettuare l’identificazione e fornire i dati per il pagamento.LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, BIGLIETTI VINCENTI: COME AVERE I SOLDIPremio Acquirenti. L’Agenzia delle Dogane invia comunicazione al vincitore tramite PEC nel caso in cui l’acquirente abbia lasciato un indirizzo valido nella sezione “area riservata” del portale Lotteria. Diversamente effettuerà l’invio della comunicazione per raccomandata A/R, all’indirizzo di residenza o al domicilio fiscale disponibile nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) o in Anagrafe Tributaria. Esercenti. La notifica di vincita viene inviata via PEC, all’indirizzo registrato sull’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), obbligatorio per le Partite IVA. Se questo non risulta attivo o funzionante, viene mandata una raccomandata AR al domicilio fiscale.Come detto, a partire dalla ricezione di questa comunicazione, ci sono 90 giorni di tempo per andare negli uffici delle Dogane a identificarsi. Questo è un passaggio fondamentale, chi non si presenta perde il diritto a riscuote il premio. Il pagamento avviene esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale (per i soggetti sforniti di conto bancario, assegno circolare non trasferibile).