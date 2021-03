Bonus 1.000 euro nel decreto Sostegno: ecco a chi tocca

Italia Governo Draghi

Un bonus da 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori potrebbe essere approvato nel decreto Sostegno o ex decreto Ristori 5. Secondo indiscrezioni il Governo Draghi sta lavorando con impegno al nuovo Decreto Sostegno per cercare di aiutare le tante imprese e le partite IVA in difficoltà a causa della crisi economica legata all'emergenza COVID-19. Tra le misure del dl Sostegno, il primo decreto economico che il governo Draghi sta mettendo a punto, emerge l’ipotesi di un ristoro di 1.000 euro per tre mensilità per i lavoratori stagionali e per il comparto turistico. Il maxi provvedimento dovrebbe attingere dai 32 miliardi di scostamento di bilancio autorizzati dal parlamento, per finanziare i ristori alle imprese e le nuove misure per assistere lavoratori e famiglie.Il decreto dovrebbe contenere aiuti per circa nove miliardi e mezzo e il bonus ai lavoratori stagionali (e non solo) si aggiungerebbe al pacchetto delle probabili misure a sostegno del reddito e del lavoro, tra cui la proroga della cassa integrazione, la sospensione delle cartelle esattoriali, il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza e la proroga del Reddito di Emergenza, il prolungamento della Naspi.Ma chi sono i beneficiari del bonus da 1.000 euro nel Decreto Sostegno? Tra i beneficiari ci sono i lavoratori stagionali, i lavoratori del turismo e non solo. In particolare si tratterebbe delle categorie economiche che più di tutte risentono delle conseguenze delle misure anti-Covid. Se dovesse essere confermato lo schema già adottato nei mesi scorsi, Il bonus 1.000 euro verrebbe riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori, le stesse individuate dal dl Agosto:lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori intermittenti;lavoratori autonomi occasionali;lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;lavoratori dello spettacolo;lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.