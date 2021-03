Lotteria degli scontrini: flop annunciato a Ragusa

Economia Lotteria

Nella giornata di ieri sono stati estratti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i primi dieci codici vincenti della Lotteria degli scontrini. Confcommercio provinciale Ragusa sottolinea che è “molto esigua la percentuale di consumatori, nell’area iblea, che ha aderito, inferiore al 6%”. Secondo il presidente provinciale della confederazione, Gianluca Manenti, sulla scorta anche dei dati provenienti a livello nazionale, “manca l’interesse della clientela, l’iniziativa è nata e subito naufragata. Confcommercio aveva chiesto una proroga per evitare questo flop annunciato, ma il nostro appello è rimasto inascoltato”. D’altra parte, dati del 20 dicembre scorso, su 1,4 milioni di registratori telematici installati solo 700mila in tutta Italia erano stati aggiornati per poter partecipare alla lotteria. In provincia di Ragusa, addirittura appena il 35%.“A distanza di poco più di due mesi – conclude il presidente provinciale Confcommercio – possono essere stati fatti aggiornamenti per un altro 5% ma tutto procede con lentezza perché le aziende che devono aggiornare i registratori telematici non riescono a stare al passo con le richieste. Inoltre, ad aggravare il tutto c’è la grave e critica situazione contingente, negozi che sono stati chiusi e che rischiano di esserlo di nuovo per non parlare dell’attenzione degli operatori e dei consumatori rivolta verso altre priorità. Un momento critico. Da esaminare con la massima attenzione. E, soprattutto, una fase delicata in cui è indispensabile cercare di individuare subito le contromisure necessarie a fronteggiare questa situazione gravissima”.