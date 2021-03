Cronaca Incidente

Gianni Morandi ricoverato in ospedale: ustioni a mani e gambe Gianni Morandi ricoverato in ospedale: ustioni a mani e gambe

Gianni Morandi ricoverato per ustioni all'ospedale Maggiore. Il cantante, riporta il sito del Resto del Carlino, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Bologna dopo un incidente nel quale ha riportato ustioni alle mani e alle gambe. L'artista di Monghidoro, 76 anni, dalle prime ricostruzioni sembra che stesse procedendo a bruciare alcune sterpaglie, quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto dentro le fiamme.Curato dai medici, Morandi avrebbe riportato ustioni in particolare alla mano destra e successivamente, spiega 'ilrestodelcarlino.it', è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Cesena. Superata la paura per l'incidente, Morandi ha trovato anche il modo di scherzare con il personale medico che gli ha fornito soccorso e ha anche scattato un selfie. Poco prima dell'incidente aveva postato una foto con i guanti da lavoro. Il post, sempre ironico e che lo ritrae sorridente dice: "11 marzo. Lavori in campagna. Finalmente ho trovato i guanti della mia misura...".