Una stanza tutta per sè a Scicli

Inaugurata, oggi pomeriggio a Scicli, all’interno della caserma Sede della Tenenza dei Carabinieri, l’aula per le audizioni denominata “Una stanza tutta per sé”. La sobria cerimonia si è svolta con la partecipazione di S.E. il Prefetto di Ragusa, Dott.ssa Filippina Cocuzza, del Sindaco di Scicli, Vincenzo Giannone, e della presidente del Consiglio Comunale, del Procuratore Capo della Repubblica di Ragusa, Dott. Fabio D’Anna, , della presidente del Soroptimist Club di Ragusa, Architetto Leone e della Vice Presidente nazionale, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, Colonnello Gabriele Gainelli, del Comandante della Compagnia di Modica, Cap. Francesco Ferrante e del Comandante della Tenenza S.Ten. Rosolino D’Amico, nonché di alcune socie del Club. Il progetto di realizzazione di un ambiente accogliente per svolgere audizione di donne e minori vittime di violenze fisiche e morali nasce dalla sinergia, perfezionata in un protocollo, tra il Soroptimist Club d’Italia ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il club ibleo ha voluto con proprie professionalità e con la disponibilità delle socie donare alla caserma di Scicli questa possibilità di un approccio riservato e maggiormente tranquillo alle vittime di delitti violenti. D’altro canto i Carabinieri hanno rinnovato la disponibilità di professionalità sensibili e preparate ad affrontare il delicato impatto emotivo di queste vittime. Dopo una prima fase caratterizzata dagli interventi della presidente del Soroptimist di Ragusa e del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, nonché dall’illustrazione dei contenuti e del progetto della sala e dell’indirizzo di saluto del Prefetto, le autorità hanno proceduto all’inaugurazione dello spazio creato all’interno della Caserma dell’Arma.La tinteggiatura è stata meritoriamente svolta in modo gratuito dalla ditta Galota di Modica.