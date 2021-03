Attualità Comitato Uisp

Uisp: a che gioco vogliamo giocare? Uisp: a che gioco vogliamo giocare?

UISP A CHE GIOCO VOGLIAMO GIOCARE?Riceviamo da Uisp Ufficio stampa - Comitato territoriale Uisp Iblei una circostanziata nota sui problemi che la pandemia sta provocando agli atleti degli enti di promozione sportiva. La proponiamo integralmente. La scelta di sospendere anche gli allenamenti degli atleti degli Enti di Promozione Sportiva, nelle zone rosse, che non trova riscontro nel dpcm in vigore da oggi, ma che si evince dalle FAQ del Dipartimento Sport, ci fa tornare alla disparità di trattamento che nel periodo della pandemia abbiamo avuto modo di denunciare nei provvedimenti normativi che si sono susseguiti, in relazione alle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.La diversa tessera che ogni atleta ha in tasca non può fare la differenza nel rapporto con la sicurezza e l’eventuale contagio, a meno che non si voglia pensare che tra coloro che praticano sport ci sia una sorta di pregiudizio legato alla affiliazione ad una Fsn, Dsa o ad un Eps e come tale lo si ritiene o meno un possibile untore. E’ assolutamente un diritto violato ed una evidente discriminazione, a maggior ragione se si tiene in considerazione il grande senso di responsabilità manifestato dalla Uisp e dalla promozione sportiva in tutto questo anno di pandemia che abbiamo alle nostre spalle. Le realtà associative sono allo stremo, tante hanno già chiuso, nonostante le risorse comunque insufficienti che lo Stato ha garantito e gli investimenti fatti per la sanificazione e l’igienizzazione dei luoghi adibiti alla pratica.Chiediamo infatti al nuovo governo che nel prossimo provvedimento relativo ai sostegni sia previsto un ingente fondo che possa garantire le indennità per i collaboratori sportivi nonché ristori per la mancata attività istituzionale dell’associazionismo di base e della promozione sportiva, E’ altrettanto una chiara disparità ed una violazione di un diritto, tenendo anche in considerazione che una scelta del genere produce una concorrenza sleale a favore degli altri organismi sportivi.Non ci stiamo!Abbiamo più volte stigmatizzato quegli organismi sportivi, senza distinzione alcuna, che hanno usato comportamenti furbeschi per aggirare le norme e per garantirsi il riconoscimento di attività di preminente interesse nazionale e che forse hanno amplificato la circolazione della popolazione.La Uisp si è sempre invece impegnata per fare un serio lavoro circa le proprie attività sportive che possono ottenere quel provvedimento del Coni, ma subisce le conseguenze negative delle scelte che si fanno e che non entrano nel merito delle altre attività di tutti gli organismi sportivi attraverso la responsabilità dei relativi controlli. Denunciamo pertanto fermamente questa scelta iniqua e continuiamo a stare al fianco delle nostre affiliate e insieme a loro rivendichiamo gli stessi diritti a svolgere le nostre attività, nel rispetto delle norme, con grande senso di responsabilità verso la salute pubblica. Si vuole chiudere? Valga allora per tutti, ma non accettiamo più interventi che offendono la nostra dignità e la nostra serietà. Ufficio Stampa Uisp