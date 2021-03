Scuole chiuse a Modica, sindaco: sanificazione dei locali

Attualità Comune di Modica

Scuole chiuse a Modica per la sanificazione dei locali. Lo annuncia il sindaco di Modica Ignazio Abbate. “Domani e sabato saranno chiuse tutte le scuole primarie e secondarie mentre lunedì 15 marzo saranno chiuse le scuole superiori. Abbiamo deciso di procedere con una nuova sanificazione degli edifici scolastici – spiega il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – per prevenire eventuali contagi considerato che nella nostrà città circolano ogni giorno circa 1.000 pendolari. La nostra è una forma di prevenzione dato che in altri Comuni limitrofi i contagi da Covid 19 sono aumentati tantissimo in questi ultimi giorni.Al momento non risultano positivi nelle nostre scuole ma noi lavoriamo sempre in via preventiva".