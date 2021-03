Attualità Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Ragusa, quarta campagna di screening dipendenti provinciali

Si è appena conclusa la 4° campagna screening per la verifica, tramite somministrazione di tampone rapido antigenico, di contagio Covid-19 per tutti i dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Sig. Angelo Bognanni, il Dott. Marcello Maltese, Medico Competente dell'ente di Viale del Fante, ha somministrato circa 300 tamponi non riscontrando nessun dipendente positivo. Grande soddisfazione ha espresso il Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Piazza, per la disciplina e l'attenzione dei dipendenti per tutte le azioni atte al contrasto della diffusione del Covid 19. Il Dott. Salvatore Piazza esprime il proprio ringraziamento all' Arch. Angelo Aliquó, Direttore Generale dell'Asp di Ragusa per la concessione gratuita dei tamponi.Tutti i risultati saranno comunicati all'Asp di Ragusa per essere acquisiti ed introdotti nel database generale. Si riconferma, quindi, la fattiva collaborazione tra i due Enti.