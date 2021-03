Attualità Vaccino coronavirus

Lotto vaccino AstraZeneca ritirato: 1457 dosi somministrate a Ragusa

L’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, oggi ha convocato una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans dopo lo stop dell’Aifa di un lotto del vaccino Astrazeneca. Il lotto del vaccino è stato sospeso dopo la segnalazione di alcune eventi avversi avvenuti ad Augusta e Catania. “In Sicilia sono arrivate 20.500 dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca ritirato dopo la segnalazione di alcuni "eventi avversi gravi" che sarebbero stati registrati nell'Isola, e di queste "ne sono state somministrate 18.194. Le restanti non verranno somministrate". A dirlo l'assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Orleans."Nello specifico - ha affermato Razza - le dosi somministrate sono state 2.849 in provincia di Messina, 1.257 in provincia di Agrigento, 932 in provincia di Caltanissetta, 3.533 in provincia di Catania, 1.038 in provincia di Enna, 3.497 in provincia di Palermo, 1.457 in provincia di Ragusa, 1.097 in provincia di Siracusa, 2.516 in provincia di Trapani".