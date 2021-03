Attualità Covid Ragusa

Covid nel Ragusano: positivi in aumento a Ragusa e Scicli

Ragusa e Scicli sono i due Comuni del Ragusano con il più alto numero di positivi al Covid 19. E’ quanto si evince dagli ultimi dati diffusi oggi dal bollettino dell’Asp di Ragusa. In totale nel capoluogo ibleo ci sono 102 positivi mentre a Scicli se ne contano 85. Dai dati degli ultimi giorni preoccupa anche il Comune di Acate dove, a seguito di un’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci, le scuole rimarranno chiuse dal 15 al 20 marzo. Anche a Scicli le scuole sono state chiuse. Lo ha annunciato il sindaco Enzo Giannone ieri sera dopo aver saputo di altri 16 nuovi positivi in città che sono legati ad un focolaio in una scuola.Ma vediamo nel dettaglio il numero complessio dei positivi al Covid 19 nel territorio ibleo, Comune per Comune:102 (+3) Ragusa85 (+5) Scicli64 Vittoria44 Acate34 (+1) Santa Croce Camerina23 (-1) Pozzallo23 (+4) Ispica17 Modica14 (-3) Comiso5 Giarratana2 Monterosso1 Chiaramonte Gulfi