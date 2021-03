Attualità Coronavirus

Bollettino Covid Sicilia 11 marzo 2021, 672 positivi: 32 Ragusa

I positivi al Covid 19 in Sicilia di oggi 11 marzo 2021 sono 672 e 18 i morti. Lo annuncia il Bollettino del Ministero della Salute. La regione resta undicesima nel contagio giornaliero di oggi. Le vittime sono state 18 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.305. Il numero degli attuali positivi è di 13.522, con una diminuzione di 159 casi rispetto a ieri. I guariti sono 813.Negli ospedali i ricoverati sono 771; 4 in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 100, otto in meno.Ma vediamo i positivi in tutte le Province siciliane:263 Palermo143 Catania63 Agrigento51 Messina51 Caltanissetta39 Trapani32 Ragusa27 Siracusa3 Enna Nella settimana che va dal 3 al 9 marzo in Sicilia risulta in miglioramento l'indicatore sui 'Casi attualmente positivi per 100 mila abitanti' (291), ma si registra un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 17% (soglia di saturazione al 40%) e terapia intensiva al 13% (soglia di saturazione al 30%) occupati da pazienti Covid-19, rispetto alla media del Paese del 31%. La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,75% (media Italia 2,93%) e la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,3% (media Italia 5,2%).